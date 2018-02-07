Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.02.2018

Международные резервы России выросли на 15 млрд долл. за январь

«Expert Online» 2018

За первый месяц 2018 года международные резервы России выросли на 3,5% и на 1 февраля составили 447,7 млрд долл. против 432,7 млрд долл. на 1 января.

Таким образом, за январь резервы увеличились на 15 млрд долл., сообщает официальный сайт Банк России.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

К средствам в иностранной валюте относится: наличная иностранная валюта; остатки средств на корреспондентских счетах, включая обезличенные металлические счета в золоте; депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно, в том числе — депозиты в золоте, кредиты, предоставленные в рамках сделок обратного РЕПО, в центральных банках за рубежом, в Банке международных расчетов и других кредитных организациях-нерезидентах, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности не ниже «А» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «А2» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»); долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно.

Пересчёт в доллары США осуществляется на основе официальных обменных курсов иностранных валют к российскому рублю.

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Банкиры слегка запаниковали
      Участники рынка заявляют о проблемах с финансированием у крупных банков, связанных, в том числе, с неопределенностью ситуации в финансовом секторе. Это малопонятная ситуация и, возможно, напрасная паника, хотя межбанковский рынок действительно просел
    2. Курс доллара спутал карты прогнозистам
      Курс доллара спутал карты прогнозистам
    3. Курс доллара наконец нашел повод для отскока
      Курс доллара наконец нашел повод для отскока