Международные резервы России выросли на 15 млрд долл. за январь

За первый месяц 2018 года международные резервы России выросли на 3,5% и на 1 февраля составили 447,7 млрд долл. против 432,7 млрд долл. на 1 января.

Таким образом, за январь резервы увеличились на 15 млрд долл., сообщает официальный сайт Банк России.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

К средствам в иностранной валюте относится: наличная иностранная валюта; остатки средств на корреспондентских счетах, включая обезличенные металлические счета в золоте; депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно, в том числе — депозиты в золоте, кредиты, предоставленные в рамках сделок обратного РЕПО, в центральных банках за рубежом, в Банке международных расчетов и других кредитных организациях-нерезидентах, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности не ниже «А» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «А2» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»); долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно.

Пересчёт в доллары США осуществляется на основе официальных обменных курсов иностранных валют к российскому рублю.