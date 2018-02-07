МФЦ смогут принимать платежи напрямую от населения

Депутаты нижней палаты российского парламента на своём заседании приняли в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) правом напрямую принимать платежи у населения.

Таким образом, теперь физические и юридические лица смогут оплачивать государственные, муниципальные услуги и иные платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через МФЦ. Это позволит решить проблему оплаты, возникающую в связи с территориальной удаленностью банков от МФЦ.

Данное решение важно, прежде всего для малонаселённых пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций. Помимо этого, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (многофункциональный центр, МФЦ) — российская организация, независимо от организационно-правовой формы отвечающая установленным требованиям и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». Данный принцип предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

При этом взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя.

В настоящее время в России работает более 13 тыс. отделений МФЦ, которыми охвачено 96% населения. В режиме «одного окна» МФЦ предоставляют гражданам около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.