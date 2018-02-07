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Москва, 08.02.2018

«Норникель» и «Русская платина» прекращают конфронтацию и создают СП

«Expert Online» 2018

Норникель» и «Русская платина» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает создание на паритетных началах совместного предприятия, следует из заявлений, сделанных главами компаний. СП займется разработкой месторождений металлов платиновой группы (МПГ) в норильском промышленном районе. Со стороны «Норникеля» соглашение подписал Владимир Потанин, президент и один из крупнейших контролирующих акционеров, со стороны «Русской платины» ее совладелец и президент Муса Бажаев.

Вкладом в уставный капитал СП станут лицензии на месторождения, принадлежащие участникам. «Норникель» внесет лицензию на Масловское месторождение, а «Русская платина» - на Черногорское и южную часть месторождения Норильск-1. Объем инвестиций в проект составит 250 млрд рублей.

Совместное предприятие имеет все шансы стать одним из крупнейших мировых игроков на рынке металлов платиновой группы – объем производства МПГ планируется на уровне 70-100 тонн в год.

Как известно, ранее Черногорское месторождение контролировалось «Норникелем» через Черногорскую ГРК, на которую была оформлена лицензия. Однако в процессе раздела активов между Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым она отошла последнему. Он же в 2011 году продал Черногорскую ГРК «Русской платине» Мусы Бажаева. В 2012 году «Русская платина» закрепила успех, получив лицензию на разработку южной части месторождения Норильск 1. Северную его часть разрабатывает Норникель и он тоже претендовал на эту лицензию, а после как она досталась компании Мусы Бажаева, пытался оспорить результаты конкурса в судебном порядке. Тем не менее, лицензия осталась за «Русской платиной». Впрочем, приступить к разработке ни этого месторождения, ни Черногорского «Русская платина» так и не смогла.

Создание СП и объединение усилий по разработке месторождений с «Норникелем», который имеет опыт работы в непростых условиях севера, а также обладает всей необходимой энергетической и транспортной инфраструктурой, позволяет все-таки ввести их в строй.

Как сообщается, собственно СП будет создано до конца текущего года, а инвестиционное решение об окончательных параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико-экономического обоснования, которое будет подготовлено до конца следующего года. В этом случае работы по проекту планируется начать в 2020 году.

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