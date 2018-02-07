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Москва, 07.02.2018

НОК Норвегии отправил на Игры-2018 6000 доз препаратов от астмы

«Expert Online» 2018

Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на Игры-2018 в Пхенчхане 6000 доз препаратов от астмы и 10 небулайзеров – устройств, использующихся для проведения ингаляций, сообщает sports.ru со ссылкой на норвежские СМИ. 

Некоторые члены сборной Норвегии также взяли с собой собственные препараты. 

Сборные Финляндии и Швеции привезли на Олимпийские игры по 10 ингаляторов с 600 дозами лекарства. В аптечке сборной Германии оказалось 30 ингаляторов. 

Ранее шведский журналистХассе Свенс, занимающийся независимыми расследованиями употребления допинга в спорте – заявил, что норвежские атлеты, прежде всего лыжники, с 2001 по 2010 год регулярно принимали запрещённые препараты.

Интервью журналиста появилось в документальном фильме телекомпании SVT, посвященном борьбе с допингом в скандинавских странах. 

По словам Свенса, данные норвежских спортсменов указывают на наличие организованной системы допинга под контролем национальной федерации.

В свою очередь, в Норвегии опровергают обвинения Свенса. 

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