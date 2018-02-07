Норвежские олимпийцы привезли на ОИ-2018 килограммы лекарственных препаратов

Сборная Норвегии привезла на Зимние Олимпийские Игры в южнокорейский Пхёнчхан 6 тыс. доз препаратов от астмы и 10 устройств для проведения ингаляций. Кроме того, несколько участников Игр-2018 взяли с собой в Южную Корею собственные препараты, передаёт «Газета.Ru».

По данным издания, которое ссылается на открытые источники, за последние 26 лет около 70% олимпийских наград, которые выиграли норвежские спортсмены, было завоевано именно «астматиками».

Между тем ученые установили, что постоянный приём противоастматических препаратов способствует росту мышечной массы человека, а допустимые нормы использования ингаляторов столь велики, что фактически никому не требуются в таком объеме, даже больным людям.

Информацию о 6 тыс. доз ингаляций, привезённых норвежцами в Пхёнчхан, уже прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Судя по тому количеству доз препаратов, привезенных на Олимпийские игры, в сборной Норвегии – одни астматики. На этом фоне Бах становится просто комической фигурой», – написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне стало известно, что Хассе Свенс – шведский журналист, занимающийся независимыми расследованиями употребления допинга в спорте – заявил, что норвежские атлеты, прежде всего лыжники, с 2001 по 2010 год регулярно принимали запрещённые препараты.

По его словам, применение допинга в норвежском спорте носило систематический характер. Под его подозрение попали в основном представители лыжного спорта.

При этом журналист подчёркнул, что данные норвежских спортсменов указывают на наличие организованной системы допинга под контролем национальной федерации.