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Москва, 08.02.2018

Правительство новое, санкции старые

«Expert Online» 2018
  • В Берлине закончились переговоры между политическими партиями СДПГ и ХДС/ХСС по созданию коалиции в Германии
DPA/TASS

В Берлине закончились переговоры между политическими партиями СДПГ и ХДС/ХСС по созданию коалиции в Германии

Переговоры о создании коалиционного правительства между христианскими демократами Ангелы Меркель (CDU) и социал-демократами бывшего президента Европарламента Мартина Шульца (SPD), как и прогнозировали политологи, проходили медленно и трудно. Поиски компромисса, кстати, самые продолжительные в послевоенной истории страны, продолжались днем и ночью и закончились лишь в среду, 7 февраля. Причем, как следует из немецких СМИ, окончательно можно будет говорить о создании нового правительства лишь после согласования еще нескольких мелких вопросов. Это, наверняка, произойдет в самом ближайшем будущем.

Соглашение было достигнуто лишь через три дня после истечения очередного дедлайна. Несмотря на длительное ожидание все однако понимали, что альтернативы новой Большой коалиции между блоком CDU/CSU и SPD нет. Мартин Шульц, получивший в новом правительстве пост главы МИД ФРГ, понимал, что будущее Германии, не исключено, зависит от него и, естественно, пытался выторговать для социал-демократов более выгодные условия. Торг шел за правительственные портфели и, конечно же, за направления внутренней и внешней политики правительства, которое четвертый раз возглавит Ангела Меркель.

Самым интересным для россиян пунктом 167-страничного соглашения о создании коалиционного правительства, наверное, является вопрос антироссийских санкций. Христианские и социалистические демократы фактически договорились не отменять санкции против России. Несмотря на многочисленные заявления как крупных бизнесменов, так и известных политиков, включая глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций и настоятельной необходимости их отмены, Берлин отменять их не собирается. Неизвестно, насколько горячими были споры по этому вопросу и были ли они вообще, но единственным утешением для пророссийски настроенных социал-демократов может быть только упоминание об ослаблении санкций в случае прогресса в выполнении Минских соглашений. Причем, подчеркивается, что речь идет о выполнении соглашений в полном объеме.

«В случае выполнения Минских соглашений мы готовы ослабить санкции и только после этого начать диалог с нашими европейскими партнерами»,- говорится в проекте коалиционного соглашения.

Такая формулировка означает, что позиция нового правительства по антироссийским санкциям не будет сильно отличаться от позиции предыдущего кабинета, заявленной, к слову, еще в 2015 году.

«Санкции, объявленные Евросоюзом, останутся до тех пор, пока не исчезнут вызвавшие их введение причины»,- подтвердил позицию Ангелы Меркель и ее временного правительства 31 января представительница кабинета Ульрика Деммер.

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