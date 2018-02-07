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Москва, 08.02.2018

Доходы россиян станут основой экономического роста

«Expert Online» 2018

Ольга Голодец – вице-премьер российского правительства – считает, что главным препятствием для экономического роста страны является бедность.

По её мнению, сейчас именно доходы населения – основное ограничение развития спроса и поступательного экономического роста, передаёт агентство «Интерфакс».

Она также подчеркнула, что на ближайшее время основной задачей России станет повышение доходов. Если, по её мнению, ситуацию изменить не получится, то отечественную экономику ждут серьёзные проблемы.

При этом она отметила, что меры по повышению доходов граждан уже принимаются. В частности, в нижнюю палату российского парламента внесён законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая этого года. 7 февраля депутаты Госдумы приняли его в первом чтении.

При том, что ранее предполагалось, что показатели уравняют лишь с 1 января 2019 года.

Напомним, согласно данным Росстата, реальные доходы граждан РФ в 2017 году снизились на 1,7 % в годовом выражении. 

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