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Москва, 07.02.2018

Озвучен список предпринимателей, желающих вернуться в Россию

«Expert Online» 2018

Бизнес-омбудсмен Борис Титов озвучил список российских предпринимателей, которые в настоящий момент скрываются от правосудия в Великобритании, но  хотели бы вернуться в Россию, пишет РИА новости.

Титов отметил, что в списке 17 имен бизнесменов, которые находятся, в том числе на Кипре, Австрии и Украине.

Среди желающих вернуться четыре московский предпринимателя: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов, предприниматель из Пензы Алексмей Шматко, бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре Евгений Петров. Также в списке  предприниматели из Уфы, Екатеринбурга, Калужской области, Нижневартовска, Нижнего Новгорода.

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