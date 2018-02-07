Озвучен список предпринимателей, желающих вернуться в Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов озвучил список российских предпринимателей, которые в настоящий момент скрываются от правосудия в Великобритании, но хотели бы вернуться в Россию, пишет РИА новости.

Титов отметил, что в списке 17 имен бизнесменов, которые находятся, в том числе на Кипре, Австрии и Украине.

Среди желающих вернуться четыре московский предпринимателя: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов, предприниматель из Пензы Алексмей Шматко, бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре Евгений Петров. Также в списке предприниматели из Уфы, Екатеринбурга, Калужской области, Нижневартовска, Нижнего Новгорода.