Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера

Депутаты Народного собрания Дагестана на внеочередной сессии одобрили кандидатуру Артёма Здунова на пост главы республиканского правительства

За его утверждения проголосовали 68 парламентариев из 75 присутствующих на сессии, передаёт ТАСС.

Накануне врио главы Дагестана Владимир Васильев внёс на рассмотрение республиканского парламента кандидатуру Здунова на пост председателя правительства республики.

Напомним, 5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также у экс-главу Минобразования республики Шахабаса Шахова. Позже все чиновники были самолётом доставлены в Москву. 6 февраля решением Басманного суда Москвы они были арестованы.

В конце января 2018 года появилась информация, что в Дагестан для проверки состояния законности прибыла специальная комиссия из российской столицы. В ходе её работы ранее были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы республики Магомед-Расул Гитинов.