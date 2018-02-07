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Москва, 07.02.2018

У рубля появилась надежда

«Expert Online» 2018
  • У рубля появилась надежда
Алексей Павлишак/ТАСС

Российский рубль достаточно уверенно прошел испытания турбулентностью на мировых рынках. Ситуация на биржах во вторник стабилизировалась, а курс рубля укрепился впервые за последние три дня.

По итогам торгов во вторник 6 февраля курс доллара к рублю снизился на 30 копеек до 56,89, а курс евро к рублю - на 57 копеек до 70,35.

В ближайшие дни рубль вместе с другими валютами ЕМ-сегмента будет находиться в зоне неопределенности из-за осторожного отношения ивесторов к рисковым активам. Вместе с тем, тема санкций уходит на второй план. Опубликованный в конце января доклад министерства финансов США резко снизил вероятность введения санкций в отношении российского госдолга, лишив медведей по рублю главного козыря. Глава американского финансового ведомства Стив Мнучин также подтвердил, что введения ограничений в этом направлении не планируется. 

Давление на курс рубля будут оказывать рекордные покупки валюты Минфином и ожидания снижения ставки ЦБ РФ на этой неделе.

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