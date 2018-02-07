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Москва, 07.02.2018

Теневой бизнес России достиг африканского уровня

«Expert Online» 2018

Доля теневой экономики в России составляет 33,7 %  ВВП, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда, которое проводилось в 158 странах мира за период 2010–2017 годов.

Уровень «тени» в России соответствует среднемировому, но является чрезвычайно высоким для Европы, где аналогичные показатели имеют лишь Румыния и Болгария. Сходная с Россией ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане.

Как считают в МВФ, крайне  низкий уровень «тени» в США и Евросоюзе отражает высокий уровень регуляторного давления на российский бизнес.

Данные исследования подтверждают актуальность работы для экономики России, а также сложность учета «теневой» занятости населения.

По данным РАНХиГС, около 45 % трудоспособного населения России в разной степени вовлечены в теневую экономику.

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