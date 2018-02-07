Трамп прокомментировал ситуацию с падением фондового рынка

Дональд Трамп – президент США – прокомментировал ситуацию с обвалом американского фондового рынка.

По его словам, в прежние времена на хороших новостях фондовый рынок рос. Сегодня, когда сообщаются хорошие новости, фондовый рынок падает.

«Это большая ошибка. И у нас есть столько хороших замечательных новостей в экономике!», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что обвал фондовых рынков США взвинтил «индекс страха» на рекордную высоту.

Напомним, произошедший 5 февраля обвал на американском фондовом рынке - рекордный с 2011 года - вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы. Почти на всех рынках идёт полноценное бегство от риска. Капитал уходит из акций и сырья и возвращается в «тихие гавани».

Российский рынок акций накануне также открылся падением на 2% по индексу МосБиржи и 2,8% по индексу РТС, но к 12.07 мск сократил потери до 1,26% и 1,78% соответственно.

При этом из-за обвала американского фондового рынка, российские олигархи потеряли 2,1 млрд долларов.