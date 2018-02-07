Украина объявила о возобновлении закупок российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» объявил о возобновлении закупки газа у российского «Газпрома» уже в марте текущего года.

Об этом заявил глава правления украинской компании Андрей Коболев. По его словам, украинская и российская стороны уже провели несколько раундов переговоров.

«У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан», – цитирует Коболева РИА Новости.

Напомним, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа.

При этом было оговорено одно обязательное условие – оплатить 80% от этого объёма, то есть 4 млрд кубометров. При этом закупать газ в этих объёмах Украина обязана начиная с 2018 года.

«Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение Стокгольмского арбитража в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки российского газа» — резюмировал Коболев.