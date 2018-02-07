В Госдуме предложили вернуть летнее время

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время.

Как следует из электронной базы данных Госудумы, проектом предлагается установить «московское время» равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа.

При этом автор инициативы уверяет, что рациональное использование светлого время суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье граждан России.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что в парламент регулярно поступают многочисленные обращения граждан с требованиями вернуть летнее время.

Напомним, зимнее время в нашей стране было отменено осенью 2011 года. Россия перешла на летнее время, а сезонный перевод часов был отменен. После длительной общественной дискуссии зимнее время было восстановлено в своих правах. Закон о переходе на него вступил в силу 26 октября 2014 года. К слову, тогда приводились аргументы, похожие на те, с которыми выступил автор новой инициативы.