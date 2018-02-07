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Москва, 07.02.2018

В Кремле ответили на «список Титова»

«Expert Online» 2018

Администрация президента России получила список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, сообщает Интерфакс.

По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, каждый случай будет рассмотрен отдельно с консультацией в силовых структурах.

«Он (список) будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях с соответствующими силовыми структурами, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам», - подтвердил Песков.

Документ составлен бизнес-омбудсменом и кандидатом в президенты от Партии роста Борисом Титовым после визита в Великобританию, где он общался с российскими предпринимателями, живущими там, но из-за санкций желающими вернуться на родину.

4 февраля список был передан президенту России Владимиру Путину для утверждения. 

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