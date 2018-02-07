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Москва, 08.02.2018

В Минобороны РФ назвали основной источник дестабилизации в Сирии

«Expert Online» 2018

Игорь Конашенков – официальный представитель Минобороны РФ – считает, что основным источником дестабилизации в Сирии остаётся международная террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация признана террористической по решению Верховного суда России).

По его мнению члены этой группировки, которые получают поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации.

При этом он обвинили террористов «Джабхат ан-Нусры» в том, что они вытесняют из Сирии формирования умеренной оппозиции.

Кроме того, Конашенков, подчеркнул, что наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение боевиками этой группировки переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолётам.

В настоящее время, как отметил официальный представитель Минобороны РФ, нашим военным ведомством ведётся работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам.

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