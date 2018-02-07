Власти РФ будут в 2018 году «аккуратнее» с приватизацией

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития РФ – считает, что в 2018 году власти страны будут аккуратнее подходить к приватизационным сделкам, так как нет необходимости закрывать дыру в бюджете, который станет профицитным.

Об этом завил в ходе своего выступления в Госдуме. По словам чиновника, в 2017 году снизилось количество крупных приватизационных сделок. Однако, как он убеждён, это на самом деле означает, что в России больше не стоит жесткой задачи латать дыры, которые есть в бюджете, так как сам бюджет в этом году будет профицитный.

При этом Орешкин напомнил, что бюджет России за 2017 год был исполнен с дефицитом 1,34 триллиона рублей, или 1,4 % ВВП, в 2018 году Минфин ждёт профицита около 2 % ВВП при сохранении высоких цен на «чёрное золото».

«Именно поэтому сейчас приватизация - это инструмент усиления конкуренции, повышения качества и возможность для стратегического развития активов», - резюмировал глава Минэкономразвития РФ, добавив, что сейчас Россия гораздо более аккуратно подходим к сделкам, тщательно подбирая партнёров, чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству.