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Москва, 07.02.2018

МИД Японии рассчитывает на возврат южных Курил

«Expert Online» 2018

Министр иностранных дел Японии Таро Коно настаивает, что южные Курилы являются  «исконно японскими территориями». Позицию он высказал на национальном  митинге «За возвращение северных территорий», передает ТАСС
Правительство Японии намерено и дальше работать с Россией по поиску решения  данного вопроса.

«Северные территории, исконные территории нашей страны», - подчеркнул Коно, который сообщил, что речь в данном случае идет о попытке заключения мирного договора.

Ранее  МИД Японии выразил протест в связи с проведением Россией  антитеррористических учений на островах Курильской гряды. Ведомство  считает, что это противоречит «позиции Японии в отношении этих территорий».

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