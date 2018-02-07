Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане еще не началась, а СМИ уже пишут о множестве проблем, возникших у организаторов и решенных ими лишь частично. Спортивные чиновники пытаются пробудить интерес к олимпийским соревнованиям и разрабатывают с этой целью целую программу.

Олимпиада в Пхёнчхане, пишет Wall Street Journal (WSJ), относится к тем, о которых функционеры МОК постараются как можно быстрее забыть. И не только в связи с грандиозным скандалом, вызванным отстранением большой группы российских атлетов и многочисленными помехами, с которыми уже сейчас, накануне открытия соревнований, сталкиваются россияне. МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад, а следовательно и доходы от рекламодателей. Особенно это относится к зимним Олимпиадам, а к корейской Олимпиаде тем более, в связи с запретом участвовать в ней ряду ведущих мировых спортсменов из России и в связи с геополитическими вопросами. Спортивные чиновники пытаются пробудить интерес к олимпийским соревнованиям и разрабатывают с этой целью целую программу. Вот только работать над реформой Олимпиад они начали не так давно, и реформы не распространяются на Игры в Пхёнчхане.

Продажи билетов в Пхёнчхан сильно оставляют желать лучшего. Далеко не все поклонники зимних видов спорта поверили заверениям Вашингтона, обещавшего обеспечить безопасность как спортсменов, так и зрителей, и приехали в Южную Корею.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. На накале политических страстей почти не отразилось достигнутое в последнюю минуту соглашение между Сеулом и Пхеньяном об участии 22 северокорейских атлетов в пяти видах спорта.

Проблемы организаторов с билетами углубляет резкое снижение численности туристов из Китая, главного источника доходов корейской туриндустрии. Это произошло, правда, еще в прошлом году, после размещения в Южной Корее американских ракет. Китайские власти тогда отреагировали немедленно. Они в частности «рекомендовали» турагентствам перестать продавать китайским туристам туры в Южную Корею. Конечно, от того, что в этой проблеме виновата политика, организаторам Игр не легче.

Олимпийский счет на данный момент, пишет WSJ, составляет 12,6 млрд долларов. Превышение над ранее прогнозировавшимся бюджетом, составлявшим 11,8 млрд долларов, есть, но оно не такое уж и большое. В любом случае это в четыре раза меньше расходов на проведение предыдущей зимней Олимпиаде в Сочи (51 млрд долларов - WSJ).

Главную проблему – как использовать олимпийские объекты после Игр – решить трудно в связи с малонаселенностью Пхёнчхана и всего этого региона. Несколько лет назад организаторы корейских Игр отклонили предложение разделить ряд дисциплин с Японией. Между тем, предложение о дележе соревнований с соседними странами – одно из главных в реформе, которая называется «Олимпийская программа 2020». Еще одно предложение: ограничение программы Игр 100 дисциплинами и 2900 атлетами. В Пхёнчхане, напомним, в 102 дисциплинах будут состязаться 2925 спортсменов.

Кстати, единственное по-настоящему серьезное преимущество Пхёнчхана, по мнению WSJ, заключается в холодной погоде. Средняя температура в горах в феврале в последние 10 лет составляла -5°. В дальнейшем в связи с изменениями климата резко возрастут «географическо-климатические» требования к месту проведения зимних Олимпиад. Согласно недавнему исследованию, только 8 из 21 города, принимавших зимние Игры, имеют сейчас подходящие климатические условия для проведения соревнований.

И все же главной проблемой зимних Олимпиад, и Южная Корея здесь не является исключением, являются настроения публики. Достаточно привести пример австрийского Инсбрука, который хотел третий раз провести Игры в 2026 году. Он идеально подходит для этого, но австрийцы отвергли Олимпиаду на референдуме. Сейчас, кстати, на проведение зимней Олимпиады 2026 года претендуют Калгари, Стокгольм, Саппоро и швейцарский Сьон.

Отдельный разговор о вмешательстве геополитики в корейскую Олимпиаду, конечно, никакого отношения к организаторам не имеющий. Спорт политизировался много лет назад, но еще никогда влияние и вмешательство политиков не было таким глубоким и сильным. Еще одним отличием Олимпиады в Пхёнчхане является позиция МОК. Спортивные функционеры раньше, по крайней мере на словах, старались держаться подальше от политических игр. Сейчас они принимают в травле российских спортсменов далеко не последнее участие. Чего стоит хотя бы реакция МОК на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии обвинений с 28 спортсменов из России и возврате им 9 медалей, что позволило России сохранить первое место в неофициальном командном зачете сочинской Олимпиады.

Ни для кого не секрет, что истоки запрета россиянам участвовать в Олимпиаде национальной командой, следует искать в Вашингтоне. Так полностью и не избавившись несмотря на все старания от российских спортсменов, но сильно их ослабив, американцы принялись делить медали. WSJ считает, что главными претендентами на победу в командном зачете будут Америка и Норвегия. Согласно прогнозу, американские и норвежские спортсмены завоюют в Пхёнчхане по 36 медалей разного достоинства. Шансы США добиться этого количества медалей немного выше, чем северо-европейского королевства.

Германии WSJ «отдает» больше всего золотых медалей – 13. Столько же медалей, правда, разного достоинства должна завоевать команда хозяев.

России издание отдает 12 медалей, из них 4 – золотые.