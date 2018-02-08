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Москва, 08.02.2018

Американские военные проверяют готовность ВСУ к наступлению, заявили в ДНР

«Expert Online» 2018

Эдуард Басурин – заместитель главы оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) – заявил, что на территорию Донбасса прибыла группа офицеров Пентагона для проверки готовности украинских силовиков к наступлению.

По его словам, американских офицеров сопровождают представители Генштаба «незалежной», передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время проверке подвергаются бригады ВСУ, которые входят в состав оперативно-тактической группировки «Донецк».

Напомним, ещё накануне полномочный представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин утверждал, что подконтрольные Киеву войска продолжают занимать населённые пункты в нейтральной зоне, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Ранее в военном командовании ДНР неоднократно заявляли, что на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники, действия которых координируют инструкторы из стран НАТО.

Согласно данным разведки, в настоящее время на территории Донбасса находятся более 60 польских и литовских снайперов, наводчиков артиллерийского и минометного огня. Кроме того, на востоке Украины присутствуют почти 130 инструкторах из США, Канады, Великобритании, Турции, Алжира и стран Прибалтики.

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