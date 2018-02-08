Банки узнают клиента «в лицо» с помощью биометрии

Российские банки массово переходят на систему биометрического распознавания лиц при рассмотрении кредитных заявок, сообщает «Коммерсантъ». В банках уверены, что подобная система идентификации позволит предотвратить мошенничества на миллионы рублей ежемесячно.

Теперь при обращении клиента в банк наряду с паспортными данными будут заноситься в базу данных изображение его лица, которое будет идентифицировано при повторном обращении специальной платформой по сравнению биометрических параметров с имеющимися в базе. Также происходит автоматическое сравнивание с информацией о мошенниках. На систему не влияют внешние факторы такие, как поворот головы, макияж, уровень освещения или разрешение камеры.

По сообщению эксперта Почта-банка, биометрия помогла в 2017 году банку «предотвратить порядка 10 тыс. мошеннических сделок объемом более 1,5 млрд руб». В пресс-службе Тинькофф-банка отметили, что новая технология помогает им экономить «десятки миллионов рублей каждый месяц».

Однако, как отмечают эксперты по информационной безопасности, в «случае хищения из банка самих биометрических данных ущерб для клиента может быть гораздо серьезнее».

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