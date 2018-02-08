Болгария выписала ЛУКОЙЛу штраф

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Болгарии получил штраф за загрязнение воздуха от экологической инспекции города Бургас, сообщает ТАСС. Теперь НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» должен будет перечислить в казну города 50 тыс евро.

«Штраф наложен в связи с тем, что завод не предоставил письменных доказательств усиленного контроля и немедленных действий по идентификации источника неприятного запаха», – цитирует агентство директора инспекции Тонуа Атанасову.

О том, что завод не соблюдает экологические нормы, сообщили жители города Бургаса, которых беспокоил неприятный химический запах, распространившийся по городу. Экологи определил, что источником запаха является завод Лукойла.

В свою очередь администрация НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» доказала, что неудобства жителям города доставляет не сам завод, а оставшиеся от советских времен старые хранилища продуктов нефтепереработки, так называемые окислительные озера. На данный момент российская компания занимается рекультивацией этих территорий, которые по плану должны завершиться только через два года.

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