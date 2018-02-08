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Москва, 08.02.2018

Болгария выписала ЛУКОЙЛу штраф

«Expert Online» 2018

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Болгарии получил штраф за загрязнение воздуха от  экологической инспекции города Бургас, сообщает ТАСС. Теперь НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» должен будет перечислить в казну города 50 тыс евро.

 «Штраф наложен в связи с тем, что завод не предоставил письменных доказательств усиленного контроля и немедленных действий по идентификации источника неприятного запаха», – цитирует агентство директора инспекции Тонуа Атанасову.

О том, что завод не соблюдает экологические нормы, сообщили жители города Бургаса, которых беспокоил неприятный химический запах, распространившийся по городу. Экологи определил, что источником запаха является завод Лукойла.

В свою очередь администрация НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» доказала, что неудобства жителям города доставляет не сам завод, а оставшиеся от советских времен старые хранилища продуктов нефтепереработки, так называемые окислительные озера. На данный момент российская компания занимается рекультивацией этих территорий, которые по плану должны завершиться только через два года.  

Нефть тянет рынок за собой

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