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Москва, 08.02.2018

CAS решает судьбу российских олимпийцев, известны первые результаты

«Expert Online» 2018

На данный момент нет окончательной информации о том, каким будет вердикт по апелляциям 47 российских спортсменов, сообщает сайт РГ, на котором идет прямая трансляция происходящего. Однако уже известно, что  из 47 апелляций будет удовлетворена лишь часть, утверждает издание со ссылкой на портал Inside the Games.

Слушания по делам российских спортсменов начались сегодня около 6 утра по московскому времени, рассматриваются дела 32 российских атлетов, которым МОК отказал в поездке на Олимпиаду. Также  будет принято решение по апелляциям 15 оправданных ранее спортсменов со снятием с них пожизненной дисквалификации. Данным атлетам вернули награды, завоеванные на Олимпиаде в Сочи.

Окончательное решение по российским спортсменам будет объявлено с 9 до 12 часов по местному времени - соответственно, с 3 до 6 часов ночи по Москве.

Глава CAS Мэттью Риб настаивает на правоте своих арбитров, которые приняли решение оправдать 28 наших атлетов. Глава МОК Томас Бах не согласен с решением и призывает «реформировать CAS».

Гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

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