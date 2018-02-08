Что будет с курсом доллара: ответ ищите в Пекине

Несмотря на то, что со времени девальвации 2015 года китайская валюта торгуется максимально близко к уровню доллара, не стоит ждать от властей КНР интервенций по сдерживанию роста юаня.

Главная причина – китайское руководство относится к сильному юаню более толерантно, поскольку он способствует увеличению потребления и притоку капитала в страну. Учитывая положение Китая как крупнейшего в мире держателя валютных резервов и торгового партнера, это означает, что доллар останется слабым, передаёт Bloomberg.

При этом эксперты агентства считают, что дальнейшее укрепление юаня станет сигналом ни только для региона, но и для всего мира. Оно указывает на то, что Китай видит преимущество в слабом долларе, который является обратной стороной крепкого юаня, так как слабый доллар поддерживает глобальную экономику через кредиты.

Китай, известный своими интервенциями на валютных рынках, пока что демонстрирует удивительное спокойствие в отношении роста юаня. Если ещё пару лет назад власти КНР резко девальвировали юань, то теперь им может оказаться на руку сильная национальная валюта на фоне стремления остановить наблюдавшийся на протяжении последних трёх лет отток капитала. А за счёт того, что мировой спрос оказывает поддержку торговле, китайское правительство, возможно, меньше будет беспокоиться о влиянии курса на экспорт.

В свою очередь другой эксперт утверждает, что слабый доллар может оказаться точкой схождения интересов Китая и США. Американские власти могут рассматривать слабость своей валюты как «наиболее быстрый и эффективный способ» повышения конкурентоспособности.

Между тем есть признаки, которые указывают на то, что Китай хочет ограничить темпы укрепления юаня, хотя пока эти усилия не принесли заметных результатов.

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