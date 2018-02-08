Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.02.2018

Эстония не ждет войны с Россией в этом году

«Expert Online» 2018

Внешняя разведка Эстонии провела исследования и пришла к выводу, что единственное государство мира, которое может угрожать «независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран Балтии» это – Россия, пишет РИА новости. Данные приводит ежегодник эстонского департамента внешней разведки, который, как обычно, уделил главное внимание Российской Федерации.

«Единственная опасность для независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран региона Балтийского моря исходит от России», — говорится в документе.

Глава эстонской внешней разведки Микк Марран, как главный аргумент в пользу своих слов, напомнил в который раз о белорусско-российских учениях «Запад-2017».

Однако при этом разведчики Эстонии спешат успокоить граждан своей страны, сообщив, что «вероятность нападения невелика».

«Хотя российские военные учения имели большой масштаб, в нашем ежегоднике мы прямо отмечаем, что шанс военного нападения на страны НАТО в 2018 году невелик», — заявил Маран.

Это подтверждает и МИД РФ. Ведомство неоднократно заверяло руководства стран Балтии, что их опасения напрасны, и Россия не собирается на них нападать. А учения «Запад-2017» не, что иное, как обычная проверка боеготовности определенных частей российской армии.

Как Эстония обвинила Россию в «подготовке войны» с НАТО

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    2. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    3. Курс доллара спутал карты прогнозистам
      Курс доллара спутал карты прогнозистам