Эстония не ждет войны с Россией в этом году

Внешняя разведка Эстонии провела исследования и пришла к выводу, что единственное государство мира, которое может угрожать «независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран Балтии» это – Россия, пишет РИА новости. Данные приводит ежегодник эстонского департамента внешней разведки, который, как обычно, уделил главное внимание Российской Федерации.

«Единственная опасность для независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран региона Балтийского моря исходит от России», — говорится в документе.

Глава эстонской внешней разведки Микк Марран, как главный аргумент в пользу своих слов, напомнил в который раз о белорусско-российских учениях «Запад-2017».

Однако при этом разведчики Эстонии спешат успокоить граждан своей страны, сообщив, что «вероятность нападения невелика».

«Хотя российские военные учения имели большой масштаб, в нашем ежегоднике мы прямо отмечаем, что шанс военного нападения на страны НАТО в 2018 году невелик», — заявил Маран.

Это подтверждает и МИД РФ. Ведомство неоднократно заверяло руководства стран Балтии, что их опасения напрасны, и Россия не собирается на них нападать. А учения «Запад-2017» не, что иное, как обычная проверка боеготовности определенных частей российской армии.

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