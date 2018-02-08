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Москва, 08.02.2018

Европа ждет начала войны с Россией

«Expert Online» 2018

Вероятность начала войны между Россией и Европой возрастает, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности «До края и обратно?», опубликованном в Express.co.uk.

Сама конференция пройдет с 16 по 18 февраля. Выдержки доклада приводит агентство Reuters. В них в частности речь идет о неполном выполнении договоренностей по контролю над вооружениями, развертывании дополнительных вооружений и напряженности в связи с военными учениями. По мнению авторов доклада, данные факторы могут повлечь за собой непреднамеренный военный конфликт между Европой и Россией. 

«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне», — говорится в докладе, в котором утверждается, что НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией.

Также отмечается и роль  конфликта на Украине в напряжении отношений Москвы и Запада.  При этом решение Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие заводит ситуацию в тупик, считают авторы доклада.

Мюнхенская конференция по безопасности, важнейший мировой форум  по обсуждению вопросов безопасности и актуальных политических проблем. На мероприятие ожидают приезд  глав государств из 20 стран,  около 40 министров иностранных дел и министров обороны.

Все идет к войне

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