Европа ждет начала войны с Россией

Вероятность начала войны между Россией и Европой возрастает, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности «До края и обратно?», опубликованном в Express.co.uk.

Сама конференция пройдет с 16 по 18 февраля. Выдержки доклада приводит агентство Reuters. В них в частности речь идет о неполном выполнении договоренностей по контролю над вооружениями, развертывании дополнительных вооружений и напряженности в связи с военными учениями. По мнению авторов доклада, данные факторы могут повлечь за собой непреднамеренный военный конфликт между Европой и Россией.

«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне», — говорится в докладе, в котором утверждается, что НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией.

Также отмечается и роль конфликта на Украине в напряжении отношений Москвы и Запада. При этом решение Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие заводит ситуацию в тупик, считают авторы доклада.

Мюнхенская конференция по безопасности, важнейший мировой форум по обсуждению вопросов безопасности и актуальных политических проблем. На мероприятие ожидают приезд глав государств из 20 стран, около 40 министров иностранных дел и министров обороны.

Все идет к войне