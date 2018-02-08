ФРС не увидел угрозы от обвала американских фондовых рынков

Угрозы для американской экономики в недавнем спаде на фондовых рынках нет, считают главы Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Далласа Уильям Дадли и Роберт Каплан.

«Падение рынков акций не было слишком резким. Тем более, что ранее фондовый рынок демонстрировал существенный подъем очень долгое время при низкой волатильности», - приводит Финмаркет слова Дадли.

Он также добавил, что спад не отразится на экономике, посокльку индексы хоть и упали, но они гораздо выше, чем год назад.

Напомним, Dow Jones Industrial Average понизились на 5% 5 февраля, а 6 февраля ужу продемонстрировали рост более чем на 2%. Сегодня фондовые индексы демонстрируют рост, так Dow Jones прибавил 1,3%.

Дадли заметил, что если бы и сегодня индексы демонстрировали спад, это бы стало поводом для беспокойства.

«Если бы фондовые индексы продолжали снижение, это, конечно же, сказалось бы на экономическом прогнозе и на моем мнении в плане потенциальных последствий для монетарной политики», -отметил он.

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