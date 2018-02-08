Информатор ФБР дал показания по урановой сделке против России

Информатор ФБР Дуглас Кэмпбелл, который связан с громким расследованием вокруг канадской компании Uranium One, дал письменные показания трем комитетам Конгресса США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст показаний, опубликованный The Hill.

В показаниях говорится, что в рамках урановой сделки в 2010 году Россия передала Вашингтону «миллионы долларов». Также Кэмпбелл заявил, что Москва переводила на счета лоббистской компании APCO Worldwide ежегодно по $3 млн в год за возможное влияние на администрацию Барака Обамы в принятии «положительного решения по Uranium One и соглашению о ядерном сотрудничестве с Россией».

Напомним, ранее бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон получила обвинение от участников сделки в пособничестве по переходу 51% канадской компании Uranium One под контроль дочерней компании «Росатома».

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