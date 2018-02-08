В Германии, наконец, закончился самый продолжительный со времен Второй мировой войны политический кризис. После четырехмесячного «безвластья» первая экономика Европы наконец получила правительство. Следующие четыре года руководить Германией будет новая и одновременно старая Большая коалиция, состоящая из правоцентристского блока из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (CDU/CSU) и левоцентристской Социал-демократической партии (SPD).

Новое коалиционное правительство приступит к работе лишь после одобрения коалиционного соглашения большинством из 463 тыс. социал-демократов. Голосование продлится почти месяц и закончится в начале марта.

Подписание коалиционного соглашения широко обсуждают не только в Германии, но и во всем мире. Главная тема споров: не слишком ли дорогую цену заплатила Ангела Меркель для того, чтобы четвертый раз возглавить правительство? Попросту говоря, христианские демократы и в первую очередь, конечно же, г-жа Меркель купили согласие социал-демократов и в первую очередь, конечно же, их лидера, бывшего президента Европарламента Мартина Шульца, обещаниями финансировать инициативы и проекты левых центристов.

Никто не спорит с тем, что немецкий бюджет «ломится» от лишних денег. Правительство может рассчитывать в последующие четыре года на его 30-миллиардный профицит, который благодаря стабильному развитию экономики, по данным Минфина, вырастет до 45 млрд евро. Однако критики Большой коалиции указывают на то, что соглашение «стоит» вдвое дороже – порядка 100 млрд евро.

Кроме денег, социал-демократы получат в правительстве шесть министерств: труда, юстиции, по делам семьи, экологии, иностранных дел и финансов. Два последних портфеля считаются очень важными, хотя и переоценивать их значение все же, наверное, не стоит несмотря на то, что их руководители уступают по влиянию только федеральному канцлеру, т.е. Ангеле Меркель. Особенно «горячим» будет министерство финансов. Его возглавит бургомистр Гамбурга Олаф Шольц, который скорее всего станет и вице-канцлером Германии. Социал-демократы будут требовать от своего однопартийца все новых и новых денег на выполнение обещаний, данных на сентябрьских выборах избирателям.

Что же касается Мартина Шульца, который возглавит внешнеполитическое ведомство Германии, то о нем разговор особый. Шульц потерял образ спасителя SPD, который он приобрел год назад, когда избрание его лидером партии позволило социал-демократам пусть и ненадолго догнать в опросах христианских демократов. Шульц не раз говорил о том, что SPD на новый союз с CDU/CSU не пойдет из-за глубоких различий по ряду важных вопросов. Разворот на 180 градусов серьезно подорвал его авторитет у однопартийцев, так что его уход с поста лидера партии выглядит вполне логичным. Новым лидером социал-демократов скорее всего станет Андреа Налес, лидер фракции SPD в бундестаге. Что же касается Шульца, то он возглавит МИД ФРГ, т.е. будет руководить внешней политикой Германии.

Россиян, в первую очередь, интересуют, конечно, как смена власти в немецком МИДе отразится на отношениях между Россией и Германией. Новый руководитель внешней политики Германии не скрывает своего отношения к России. С учетом его левоцентристских убеждений оно могло быть, наверное, и получше.

«Я, кстати, их (русских, россиян) не особенно люблю,- как-то заявил Мартин Шульц в ток-шоу на телеканале ARD.- Их вообще трудно любить…»

На том же ток-шоу Шульц, кстати, признался и в плохом отношении лично к Владимиру Путину, а своего теперешнего коллегу, с которым ему придется много общаться – Сергея Лаврова он назвал игроком в покер.

За четверть века, проведенных в высших эшелонах европейской власти, у Мартина Шульца сложилось недоброжелательное отношение к России. Можно напомнить, что именно при нем на посту Президента Европарламента была принята очень жесткая резолюция о борьбе с российской пропагандой и прерваны контакты европарламентариев с депутатами Госдумы. При нем же в здание Европарламента начали пускать лишь двоих российских дипломатов. Достойно упоминания и интервью г-на Шульца осенью 2016 г. авторитетному немецкому изданию Deutsche Welle, в котором он назвал поведение Москвы «совершенно неприемлемым» и заявил о полном расхождении европейских и российских взглядов на мир, добро и зло и т.д. В интервью еженедельнику Die Zeit Мартин Шульц призывал всеми силами бороться с попытками Путина расколоть Евросоюз, а в разговоре с корреспондентом Die Welt напоминал об опасной тенденции «путинизации политики европейских стран».

В отношении санкций Шульц мало в чем расходится со своей новой шефиней, так что можно предположить, что они сработаются. По крайней мере, в отношении политики к России. Новый глава немецкого МИД считает антироссийские санкции не только правильными, но и вполне успешными. Отмену их он увязывает с туманным улучшением обстановки в Донбассе, которое, конечно же, трактует по-своему, как полное и безоговорочное восстановление киевской власти на юго-востоке Украины. Об отношении Шульца к Украине много говорит то, что он обеими руками был за скорейшую отмену виз для украинцев при посещении объединенной Европы и приложил к этому много усилий.

С учетом прежних высказываний и действий г-на Шульца в отношении России трудно представить, что, возглавив МИД ФРГ, он пусть и не кардинально, но хотя бы сколько-нибудь существенно изменит свои взгляды на нашу страну. Из этого следует, что Берлин будет и впредь противиться всем попыткам отдельных членов ЕС поднимать и обсуждать вопрос смягчения и поэтапной отмены санкций.

Вечная Меркель