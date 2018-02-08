Китайская нефтяная компания подобралась вплотную к Соединенным Штатам. Следующим шагом, по идее, должна стать добыча «черного» золота на территории самой Америки.

Первую нефть из дна Мексиканского залива извлекли в первых числах февраля. Следует, правда, сразу подчеркнуть, что речь, хотя и идет о китайских нефтяниках, но в месторождении Стэмпид нефтяной компании Nexen Petroleum Offshore U.S.A., американской дочке китайского гиганта China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), принадлежит лишь четверть. Стэмпид разрабатывают четыре нефтяные компании, каждой из которых принадлежит 25% проекта. Кроме Nexen, это американская фирма компания Hess Corp., считающаяся главным оператором Стэмпида; а также «дочка» Chevron Corporation - калифорнийская фирма Union Oil Company и норвежская компания Statoil.

Месторождение Стэмпид должно давать до 80 тыс. бар./сутки нефти и порядка 1,14 млн кубометров газа. Запасы нефти в Стэмпиде оцениваются в общей сложности в 300 млн баррелей или 6 млрд долларов. Кстати, по данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, себестоимость нефти в Мексиканском заливе немногим менее 50 долларов за «бочку».

«Сейчас работают три скважины,- говорится в пресс-релизе CNOOC.- Мы ожидаем постоянного роста уровня добычи в течение 2018 года».

На полной мощности будут работать 6 скважин. Имеются также 4 скважины для закачки примерно 100 тыс. баррелей в сутки.

Месторождение находится примерно в 350 км к юго-востоку от Нового Орлеана. Средняя глубина в этом районе составляет 1066 метров, а глубина залегания резервуара с нефтью достигает 9100

Hess планирует выделить в этом году на разведку и разработку новых месторождений 2,1 млрд долларов. Из них 240 млн долларов достанутся Стэмпиду.

Американские нефтяники наращивают добычу нефти. В конце прошлого года уровень добычи перевалил за 10 млн бар./сутки и не собирается на этом останавливаться. В Вашингтоне рассчитывают, что Мексиканский залив будет давать до 1,7 млн бар./сутки в этом году.

Что касается китайцев, то CNOOC недавно объявила о планах вложить в этом году 70-80 млрд юаней (11,1-12,7 млрд долларов) в производство и довести добычу до 470-480 млн баррелей. Кроме Стэмпида, китайские нефтяники рассчитывают в 2018 году начать качать нефть еще на четырех новых месторождениях.

Поднебесная славится ненасытным аппетитом к энергоресурсам в целом и нефти в частности. Она была главным импортером «черного» золота в мире почти весь прошлый год и не уступила первой строки никому и в январе. В 2017 г. Китай ввозил ежедневно в среднем 8,4 млн бар./сутки, а США – 7,9. На первое место по импорту нефтепродуктов Пекин вышел еще раньше – в 2013 году.

Кроме этого, китайские компании и сами добывают нефть по всему свету. Одной из причин постоянно нарастающего импорта сырой нефти является падение уровня ее добычи. Так, по темпам его снижения в 2016 году Китай был на первом месте среди нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК. В прошлом году, по данным EIA, он вновь сильно сократился и упал до 3,85 млн бар./сутки, самого низкого уровня за 8 лет, или 191,5 млн тонн. Специалисты ожидают продолжения падения в 2018 и 19 годах.

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