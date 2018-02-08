Минэкономразвития подверглось резкой критике

Володин обещал не либеральничать

Как заявила, выступая в Государственной думе, зампред Счетной палаты Вера Чистова, основная программа поддержки малого предпринимательства Минэкономразвития охватывает слишком малое количество таких обществ: в 2016 году поддержку получил 1% компаний сектора, а в 2015 году — 4%.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки», — сказала она.

"Например, предоставление финансовой поддержки четырем обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, двадцать два малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется», — добавила Вера Чистова, заметив, что замечания были предоставлены главе МЭР Максиму Орешкину заранее, но министр не стал освещать их в ходе выступления на правительственном часе.

Ситуация возмутила спикера Госдумы Вячеслава Володина, который сообщил, что Госдума может обратиться в правоохранительные органы для проверки информации о нарушениях. В ходе правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Орешкина, сообщает РИА Новости, он заявил, что ситуация требует разъяснения.

«Прозвучавшая информация, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того в четырех из них один учредитель — хотелось бы, чтобы также было с вашей стороны (министра) разъяснено почему такое происходит. Мы оставляем за собой право, и такие полномочия есть у профильного комитета, направить озвученную информацию в правоохранительные органы», — сказал Вячеслав Володин.

В свою очередь, рассказывает РБК, глава МЭР Максим Орешкин позднее заявил, что история с поддержкой четырех компаний произошла в 2016 году. Разбирательство по этому поводу уже провели, а отчет направили в Счетную палату. «Действительно, это было прямое нарушение правил, и соответствующие заявления во все ведомства здесь поступили», — объяснил министр. «В министерстве было много скелетов в шкафах, мы их потихонечку выгребаем и зачищаем, но сразу со всем справиться невозможно», — добавил он.

На самом деле, в наше стране существует огромное количество различных фондов и госпрограмм, которые созданы именно с этой целью — поддержка предпринимателей, напоминает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Создана даже целая госкорпорация развития МСП. Поэтому Минэко тут выступает лишь одним из участников сектора, и об этом нельзя забывать. При этом, признает эксперт, действительно процент обращений за помощью очень мал.

Причин здесь, по ее словам, несколько. Прежде всего, получить господдержку можно при наличии обоснованного бизнес-плана. И на этой стадии многие срезаются, потому что это серьезная работа, требующая определенной квалификации. Многие думают, что господдержка — это просто когда дают деньги. Но самая главная проблема — банальное не знание о подобных программах. Если обратиться к статистике, то мерами государственной поддержки пользуются только 2% малых предприятий и 3,1% индивидуальных предпринимателей (в целом — только 2,7% малого бизнеса). А о существовании программ господдержки малого бизнеса, по социологическим данным, знают менее трети представителей малых и средних предприятий (МСП, 31,5%) и ИП (28,9%). Хотя, считает Капитанова, по ощущениям, этот показатель и еще меньше.

Поэтому, уверена она, главной задачей государства на этом поприще является информирование предпринимательского сообщества о возможностях и условиях господдержки. «В том, что этого не произошло, я вижу главную вину МЭР. Что же касается тех возможных коррупционных случаев, о которых говорил Володин, вероятно, они имеют место быть, но все же вряд ли носят массовый характер» – считает Ирина Капитанова. Она отметила также, что Орешкину, по сути, предъявлены претензии за действия команды Улюкаева.

Как помогать МСП

Конечно, с первого взгляда, цифра 4% предприятий, получивших поддержку, или, хуже того, 1% таких предприятий, вызывает удивление, но только у человека, не знакомого со спецификой малого бизнеса в России, соглашается директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. С точки зрения эксперта, 4% субсидируемых предприятий — это довольно много. Потому что если рассмотреть все существующие МСП, то, во-первых, не все из них будут прибыльными, то есть имеют хорошую, перспективную бизнес-модель, так почему государство должно их финансировать из наших с вами налогов? Хорошо, если 30% из них получают стабильную прибыль, тогда каждому десятому можно попытаться помочь — вот и получим исходные 4% МСП, которые получили от государства деньги, говорит аналитик.

Во-вторых, продолжает он, многие предприятия из общего списка не функционируют, были заброшены, и Минэкономразвития с помощью своих инструментов аналитики это понимает — им тоже бессмысленно выделять субсидии. Многие ИП и ООО не функционируют, или годами сдают нулевую отчетность, поэтому найти тех, кому действительно можно дать субсидию, и она пойдет на пользу — непростое дело, нужен серьезный анализ. Видимо, что в упомянутом случае был задействован и анализ, и, возможно, личные связи, то есть деньги получали предприятия, о которых чиновник был хорошо осведомлен. Возможно, в этом иногда и больше экономической целесообразности, чем в распылении бюджетных средств по большому количеству неизвестных никому компаний, считает Дмитрий Жарский.

По его мнению, поддержка МСП должна заключаться не только и не столько в прямом выделении денег, а в создании условий для старта и развития. И в России, в частности, в Москве, есть такие площадки для этого, аналоги которым трудно найти в Европе. Например, ГБУ «Малый бизнес Москвы» предоставляет любому начинающему предпринимателю незакрепленное бесплатное место в одном из трех коворкингов, которые оформлены даже лучше, чем большинство средних московских офисов. В них есть разделение на «тихую» и «громкую» зоны, кухня, переговорки, бесплатный интернет, консультации от юриста и бухгалтера, лекции, и так далее.

Помощь подобного вида не развращает предпринимателя, а оптимально стимулирует его предпринимательские способности, просто создавая среду для работы. Спрос на места и на время в таких коворкингах — огромный, значит, этот кейс можно копировать в крупных городах и таким образом помогать МСП, заключает Дмитрий Жарский.

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