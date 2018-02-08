Армия России получит на вооружение истребители нового поколения

В армии России начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов в ходе посещения «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина», где производятся самолеты. Первую партию новейшей техники Минобороны закажет в этом года, а в 2019 СУ-57 уже появится на вооружении у военных.

«Мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью, это 12 самолетов, два самолета у нас установочной партии с поставкой уже в 2019 году», - цитирует ТК «Звезда» Борисова. Он рассказал, что уже закончены госиспытания первого этапа.

Су-57, или ПАК ФА стал первым российским самолетом пятого поколения. Истребитель способен выходить на сверхзвук без включения форсажа. Машина снабжена уникальным бортовым оборудованием, включая радар с фазированной решеткой, что выводит ее боевые возможности на принципиально новый уровень.

Т-50 будет называться Су-57