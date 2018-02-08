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Москва, 09.02.2018

Отстраненным от ОИ-2018 россиянам предложили компенсацию

«Expert Online» 2018

Дмитрий Свищев – депутат нижней палаты российского парламента от фракции ЛДПР – предложил заплатить «компенсацию» тем отечественным спортсменам, которые не получили приглашения участвовать Олимпиаде и Паралимпиаде 2018 года.

Согласно законопроекту, который уже внесён на рассмотрение в Госдуму, «необоснованно отстраненные» россияне получат единовременную выплату в размере их десятикратного среднемесячного заработка.

При этом отмечается, что для получения такой компенсации спортсмены должны быть отстранены от Олимпийских Игр-2018 по решению Международного олимпийского или паралимпийского комитетов, а также быть признаны нарушителями антидопинговых правил «непризнанным решением соответствующей антидопинговой организацией».

Как рассказал сам депутат, целью его инициативы является «поощрение спортсменов», которые не смогли принять участие в Олимпиаде «по политическим мотивам».

Напомним, утром 8 февраля выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) начала свое последнее заседание по поводу апелляций российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК). При этом апелляции шести россиян на неприглашение на Олимпийские Игры-2018 рассмотрены не будут. Судьи CAS решили, что они не обладают необходимой юрисдикцией для рассмотрения соответствующих дел.

Гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

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