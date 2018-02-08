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Москва, 08.02.2018

Пентагон объяснил атаку на войска Асада

«Expert Online» 2018

В ходе атаки ВВС США и их союзников в Сирии погибло 100 солдат правительственной армии президента Асада. Пентагон отмечает, что военные САР пытались напасть на союзников США, которые были вынуждены защищаться, пишет Spiegel.

Ведомство настаивает, что США всегда «держались подальше от сирийской гражданской войны и только сражались против террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация)». Однако в прошлом году в нескольких случаях коалиция союзников во главе с США «была вынуждена атаковать  правительственные силы Сирии, описывая это, как меры защиты», пишет Spiegel.

Напомним, ранее США обвинили военных президента Башара Асада, которые якобы атаковали штаб сирийских демократических сил (СДС), которых тренируют Соединенные Штаты. Американцы, утверждают, что в атаке участвовало 500 человек правительственной армии, которые выдвинулись на позицию СДС с минометами и танками.

Все идет к войне

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