Путин поручил разработать в РФ программу масштабных геномных исследований

Глава российского государства Владимир Путин поручил в самые короткие сроки разработать программу масштабных геномных исследований в РФ.

Об этом он заявил, выступая на заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

По мнению Путина, накопленный интеллектуальный и научный потенциал позволяет организовать в России масштабные геномные исследования.

«Прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров», – цитирует президента ТАСС.

Российский лидер также отметил, что за последнее время наши ученые сделали большой шаг вперёд в таких относительно новых междисциплинарных областях, как наука о жизни, где исследования ведутся на стыке биологии, химии, генетики, медицины, биоинформатики, физики.

Кроме того, Путин отметил, что в настоящее время в России используются новые технологические виды диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Также серьёзные успехи достигнуты в регенерационной медицине.

По его словам, речь идёт о разработках, которые позволяют спасти людей, с почти полным повреждением кожи или вернуться к полноценной жизни тем, кто пережил тяжелую травму мозга, перенёс инсульт, с минимальными рисками проводить замены сердечных клапанов.

При этом Путин убеждён, что и в генетике, и в других областях необходимо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии, что позволит создавать новые лекарства, использовать революционные методы лечения тяжелых заболеваний, а также новую энергетику, основанную на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам.

Предвыборная программа Владимира Путина