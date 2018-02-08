Российские болельщики высмеяли WADA

Болельщики сборной России оригинальным способом выразили протест против наказания недопуска отечественных олимпийцев на Игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Они устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA), расположенной в Монреале, передаёт «Газета.Ru».

По данным издания, которое ссылается на своего корреспондента, наши фанаты направили на фасад здания, которое находится напротив штаб-квартиры сообщение: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!».

При этом, как отмечается, изображение было выполнено в стилистике российского флага.

Напомним, 5 декабря2017 года Исполком МОК, основываясь на докладе комиссии WADA, которой руководил Ричард Макларен, принял решение отстранить сборную России от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Таким образом, в предстоящих играх смогут участвовать только российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга и под нейтральным флагом. Кроме того, в ночь на 9 февраля выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) должна вынести свердикт по поводу апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК не приглашать их для участия в Играх-2018.