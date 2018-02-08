Российские ученые создали лекарство от старения

Российские ученые почти создали лекарства от старения, которое планируют пустить в свободную продажу через 2-3 года.

Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС рассказал почётный президент Всероссийского биохимического общества, председатель Биоэнергетической ассоциации России академик Владимир Скулачев.

По его словам, на сегодняшний день учёные подошли к созданию удивительного лекарства.

«Мы начали со старческих болезней глаз. И создали такое лекарство. Позже была создана мазь, которая лечит ожоги и незаживающие раны – с 1 декабря 2017 года она уже продается. И третье, что было сделано, - начато испытание лекарства от старости, это уже системное лечение, это попытка насытить организм антиоксидантом».

Учёный также подчеркнул, что уже получено лекарство, замедляющее старение у растений, грибов, беспозвоночных, рыб.

«Я думаю, что в России, мы действительно к этому идём, в ближайшие 2-3 года появится препарат для лечения старения в целом», - резюмировал Скулачёв.

Ранее сообщалось, что учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали о том, как можно удалить раковые клетки, тем самым победив эту страшную болезнь.

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