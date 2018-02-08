Рынок американских акций снова выбрал падение

Рынок акций США начал торги 8 февраля без единой динамики, после чего быстро ушёл в «красную зону», пока инвесторы продолжали бороться с непредсказуемой волатильностью.

Напомним, за первые три сессии текущей недели основные фондовые индексы США потеряли от 2,5% до 2,9%: они обвалились в понедельник, выросли во вторник и зафиксировали небольшое снижение в среду.

По мнению экспертов, это связано с распродаже на рынке акций как с коррекцией, необходимость которой давно назревала, так и с повышением доходности государственных облигаций на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.

Напомним, произошедший накануне обвал на американском фондовом рынке — рекордный с 2011 года — вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы.

Так, торги в Европе стартовали с падения панъевропейского индекса EuroStoxx600 на 2,8%, ставшего максимальным с июня 2016 года.

При этом почти на всех рынках шло полноценное бегство от риска. Капитал активно уходил из акций и сырья. При этом подорожали гособлигации США, а также золото и валюты, за счёт которых фондируются рисковые операции.

Из-за резкого падения фондовых рынков США богатейшие люди мира потеряли 114 млрд долларов. Из 500 бизнесменов, входящих в список миллиардеров, 18 человек потеряли больше миллиарда долларов.

ФРС не увидел угрозы от обвала американских фондовых рынков