Собчак рассказала, о чём бы хотела поговорить с Трампом

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, рассказала, о чём бы она хотела поговорить с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По её словам, если такая встреча состоится в рамках её поездки в США, то она призовёт американского лидера к диалогу с Москвой.

«Я, безусловно, буду ещё раз говорить об интересах своей страны, –цитирует Собчак РИА Новости. – И о том, что и в интересах России, и в интересах Америки встать на путь переговоров и движения навстречу друг другу».

Кроме того, кандидат в президенты РФ подчеркнула, что текущий уровень отношений российско-американских отношений «хуже, чем во времена холодной войны».

Поэтому по её мнению, сейчас нужны неформальные возможности, контакты между нашими странами.

«Я хочу именно это и осуществить», — резюмировала Собчак.

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