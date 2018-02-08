Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 09.02.2018

Собчак рассказала, о чём бы хотела поговорить с Трампом

«Expert Online» 2018

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, рассказала, о чём бы она хотела поговорить с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По её словам, если такая встреча состоится в рамках её поездки в США, то она призовёт американского лидера к диалогу с Москвой.

«Я, безусловно, буду ещё раз говорить об интересах своей страны, –цитирует Собчак РИА Новости. – И о том, что и в интересах России, и в интересах Америки встать на путь переговоров и движения навстречу друг другу».

Кроме того, кандидат в президенты РФ подчеркнула, что текущий уровень отношений российско-американских отношений «хуже, чем во времена холодной войны». 

Поэтому по её мнению, сейчас нужны неформальные возможности, контакты между нашими странами.

«Я хочу именно это и осуществить», — резюмировала Собчак.

Предвыборная программа Владимира Путина

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    2. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    3. При пустых трибунах
      МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад. Особенно это относится к зимним Олимпиадам