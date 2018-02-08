ЦБ опубликовал документ принципиально нового типа

Большинство слов еще предстоит выучить

Банк России опубликовал документ под названием «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов». В нем содержатся основные пути развития и планы по внедрению инновационных технологий в сфере финансов, а также дорожная карта, регламентирующая сроки реализации проектов ЦБ в данном секторе. Это, пишет «Коммерсантъ», новый вид документации не только для рынка, но и для регулятора.

Самыми перспективными финансовыми технологиями ЦБ считает развитие Big Data и анализ данных, мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизацию, биометрию, распределенные реестры и облачные технологии. Сюда же включены платежи и переводы, в том числе онлайн-платежи, методы финансирования — p2p-кредитование (займы от физических лиц физическим лицам с помощью онлайн-платформ), краудфандинг, а также управление капиталом: робоэдвайзинг (автоматизированные платформы финансового сервиса), программы по финансовому планированию, алгоритмическая торговля, социальный трейдинг.

«Технологии кардинально меняют само понимание финансового сервиса и доступность услуги для потребителя. Мы хотим построить такую финансовую систему, где клиент мог бы выбирать ту организацию, которая была бы для него наиболее удобна как для потребителя», — подчеркнула первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на брифинге, посвященном презентации документа.

Документ ЦБ описывает самые актуальные и перспективные технологии, считает генеральный директор Digital Finance Agency Виталий Цигулев. Причем в некоторых сферах мы уже лидируем по многим позициям, отмечает он. Это, например, платежи и переводы. Отдельные же области финтеха в РФ находятся в зачаточном состоянии.

Важно, говорит эксперт, чтобы ЦБ и государство не превращали финтех в очередную государственную монополию, а сконцентрировались, в первую очередь, на таких пунктах своего документа как исследование, анализ, создание регулятивной площадки Банка России, а также на развитии соответствующих кадров. Нужно создать подходящие условия для предпринимателей и эффективной работы в этой сфере.

Для этого, прежде всего, необходимы понятные правила игры, открытые API у государственных сервисов и поддержка энтузиастов в рамках тех планов, которые описаны в документе, считает Виталий Цигулев. Яркий пример – развитие технологии блокчейн. В этой сфере всего за несколько лет российские команды заняли одно из лидирующих мест в мире по запуску и распространению блокчейн-проектов и ICO.

Теперь догоняем Сингапур

Доклад ЦБ в точности описывает практику стран, которые уже интегрировали развитие данного направления в свои экономики, рассказывает президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов. Всем известны такие мировые финтех-хабы, как например, Сингапур, Гонконг, Великобритания, Китай и другие. Они также указаны в докладе ЦБ, как фактический пример для подражания. Big data, Мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные реестры и облачные технологии — это ровно то, что сейчас просто необходимо любой экономике мира для ускорения жизненных процессов страны и населения.

Доклад ЦБ РФ, отмечает эксперт, охватывает фактически все возможные и неконфликтующие на сегодняшний день с интересами правительства, технологии и инфраструктуры. Очень коротко охвачено направление кибербезопасности, что, скорее всего, будет описано более подробно в ближайшем будущем, как отдельная стратегия государства. К примеру, в Сингапуре это направление взято, как главная контролируемая ветвь, качество которой указывает на высокие стандарты юрисдикции для ведения бизнеса. В связи с этим в полиции введены спецподразделения по кибербезопасности. По мнению аналитика, Россия вскоре придёт к аналогичной системе защиты деловой среды.

Согласно практики Сингапура, указывает Эльдияр Муратов, самыми значимыми технологиями, показавшими себя в реальной жизни являются те, что способствовали ускорению качественной идентификации, финансового обмена и получению конечного финансового продукта или услуги, соответствующих ожиданиям и «риск-профилю» населения. Эти технологии ускорили естественный денежный обмен и вывели экономику страны на новый уровень. К примеру, маркетплейсы (площадки электронной коммерции) и робоэдвайзеры для финансовых услуг и продуктов, которые создают оптимальную рыночную среду для всех участников финансового рынка.

Такие финансовые технологии будут по вкусу каждому, и поведут страну в направлении наименьшего сопротивления, считает Эльдияр Муратов. Безусловно, говорит он, для России в складывающихся мировых условиях, где есть место санкциям, национальная система платежных карт, система кибербезопасности и Big Data были бы самыми актуальными и значимыми в ближайшем будущем.

Документ, представленный ЦБ удивительным образом собрал в себе самые популярные направления в области финансовых технологий, говорит, в свою очередь, руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин. За последний год эта отрасль претерпела значительные изменения. Сейчас к уже имеющимся инструментам добавляются технологии управления активами, страхование, юридические технологии и такие подкатегории, как кредитование, аналитика, цифровая идентификация и кибербезопасность, краудфандинг, роботизированные советники, необанкинг и т. д.

Из самых значимых технологий, нашедших отражение в документе, эксперт отмечает Big Data и Smart Data (сегментированные данные об аудитории онлайн-сервисов), биометрия, открытые интерфейсы и ряд платформенных решений, в том числе платформа быстрых платежей, платформа для регистрации финансовых сделок, платформа для облачных сервисов. При этом в документе мало внимания уделено кибер-безопасности и сегменту маркетинговых технологий, связанных с формированием потребительских предпочтений и персонализацией продукта.

Сейчас наиболее доходные сферы B2B бизнеса, где могут применяться финансовые технологии, это трансграничные платежи и расчеты по международным торговым операциям, рассказывает Михаил Лапин. Именно тут будут развиваться блокчейн технологии, которые позволят в значительной мере снизить издержки и ускорить многие процессы.

По словам аналитика, очень важно то, возможности финетха — не только для бизнеса, но и для людей. В первую очередь, традиционный банкинг и его длительные операции уходят в прошлое. Более 30% клиентов банка для проведения операций использует мобильный банк и сервисы мгновенных переводов. К 2020 году это число возрастет до 50-55%. Сейчас очевидна высокая процентная ставка по кредитам, что вызвано не только ставкой ЦБ, но и большими операционными затратами на обеспечение функционирования отделений банка. Те структуры, который полностью или почти полностью ушли в интернет, предлагают значительно более интересные предложения и, соответственно, привлекают к себе клиентов. Также, на рынок вышли решения для удаленной верификации, что позволит избежать компрометации данных о пользователе, а также не хранить в голове все пароли от сервисов.

Принимая во внимание, что 2017 год заставил задуматься о таких киберугрозах, как APT-угрозы (буквально — «развитая устойчивая угроза», или целевая кибератака), шпионские платформы для мобильных устройств, утечки данных, идентифицирующих личность и пр. Важно не только создать и развить технологию, но и быть способным ее защитить, считает Михаил Лапин.

Сейчас вся индустрия Fintech находится в еще очень юном возрасте, наука говорит о том, что экспоненциальный рост будет в 2020-2025 годах, заключает Михаил Лапин. Основным двигателем для развития являются IT-технологии и передовые научные разработки. Появилось большое количество стартапов этого профиля в России и за рубежом, в которые вкладываются значительные финансовые средства.

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