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Москва, 08.02.2018

ЕС заплатит «Северному потоку-2» за газовую директиву

«Expert Online» 2018

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг, выступает против возможного расширения Европейской газовой директивы. Он заявил, что в случае изменения газового законодательства ЕС компания намерена потребовать компенсации ущерба, пишет WirtschaftsWoche.
Компания Nord Stream 2 уже инвестировала около пяти миллиардов евро в проект, опираясь на существующее европейское законодательство. «Если ЕС изменит правила в ущерб компании, то мы поставим вопросы о компенсации», - сказал Варниг.

В настоящее время газовая Директива ЕС касается только европейских трубопроводов, коим не является «Северный поток-2».

«Я не могу понять, как будет работать расширение европейской газовой директивы с трубопроводами за пределами единого рынка ЕС», - сказал глава Nord Stream 2  WirtschaftsWoche.

В начале ноября 2017 года ЕК  предложила поправки к газовой директиве Евросоюза, направленные на уравнивание всех газопроводов, идущие по территории Евросоюза в или из третьих стран, под ключевые принципы энергетического законодательства. Среди этих правил — недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих лиц к прокачке и разделение деятельности по продаже и транспортировке топлива. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, в том числе на Nord Stream-2.

Общая стоимость газопровода  «Северный поток-2» составляет примерно €9,5 млрд. Половина из них финансируется «Газпромом», а остальные средства вкладывают пять западных компаний Uniper , Wintershall, Shell , Engie и OMV. 

Украина оплачивает участие Франции в проекте «Северный поток-2»


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