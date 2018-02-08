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Москва, 09.02.2018

В Минфине отвергли идею Минэкономразвития о создании Фонда развития инфраструктуры

«Expert Online» 2018

Минфин не поддержал идею Минэкономразвития по инфраструктурной ипотеке, в том числе предложение по созданию Фонда развития инфраструктуры.

В дорожной карте Минэкономразвития, которую оно первоначально внесло в российский Кабмин, предлагалось создать Фонд развития инфраструктуры «за счёт бюджетных средств на развитие инфраструктуры, а также средств, отчисляемых в фонд, исходя из прироста доходов бюджетов в результате реализации проектов», передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник в финансово-экономическом блоке правительства, Минэкономразвития видело функции фонда в привлечении заемного капитала через размещение облигаций, обеспеченных государственными гарантиями, в финансировании в виде капитального гранта частному партнёру, в выдаче собственных гарантий для обеспечения обязательств публичного партнера.

Однако Минфин не поддержал первоначальную версию плана мероприятий по инфраструктурной ипотеке. При этом в ведомстве аккуратно указали на невозможность выделения средств из федерального бюджета в рамках действующих расходных обязательств на программу инфраструктурной ипотеки, так как действующие расходные обязательства на три года уже утверждены Госдумой в рамках принятия закона о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

После этого Минэкономразвития доработало дорожную карту. Однако Минфин не поддержал и последнюю версию. На сей раз резкой критике подверглись механизмы финансирования инфраструктуры.

При этом Минфин предложил совершенствовать механизм государственных контрактов, создав возможность для заключения трёхсторонних контрактов между государственными заказчиками, банками и их заёмщиками, предусматривающих осуществление выплат государственными заказчиками из соответствующего бюджета в пользу банков по кредитным договорам, в соответствии с которыми заёмщиками были привлечены заёмные средства на выполнение работ, предусмотренных государственным контрактом.

Кроме того, Минфин указывает на необходимость привлечения государственных корпораций и компаний с государственным участием, которые могут способствовать формированию требуемого профиля денежных потоков по проекту в рамках установления тарифов (платы) за пользование объектами инфраструктуры

 

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