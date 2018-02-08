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Москва, 09.02.2018

В Минтрансе рассказали, вернутся ли курилки в аэропорты

«Expert Online» 2018

В Минтрансе прокомментировали инициативу депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Боярского, который предложил вернуть в аэропорты специальные зоны для курения.

В ведомстве считают, что необходимо взвешенно подойти к решению вопроса о возврате курилок в «чистую» зону аэропортов, соблюдая действующее законодательство, а также гражданские права как курящих, так и не курящих людей.

В свою очередь депутат Боярский скорректировал свою законодательную инициативу, которая вносилась им ранее в Госдуму. 

Он предлагает расширить список исключений, предусмотренных законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Среди прочего депутат считает, что необходимо вписать туда пункты о зонах аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, то есть о «чистых» зонах. По его словам, из так называемых «чистых» зон пассажиры не могут выйти на улицу, чтобы покурить. Поэтому они курят в туалетах и других не предназначенных для этого местах.

А разрешив организацию специально оборудованных мест для курения в «чистых» зонах аэропортов, будет сделан ещё один шаг вперед к защите окружающих от воздействия табачного дыма – так они не будут соприкасаться с курящими в туалетах и других запрещённых для курения местах.

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