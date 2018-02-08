«Вернуть свой флаг»: в ОКР рассказали о планах и жизни спортсменов из России в Пхёнчхане

Условия проживания российских спортсменов в олимпийском Пхёнчхане довольно комфортные, «гораздо лучше, чем на многих предыдущих Играх, особенно в Атланте-1996, где было кошмарно», - рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Похоже на Сочи, но там было теплее. Проблем с бытом нет, деревни достаточно комфортные. Первые дни проблемой стала холодная погода, это вызывало тревожность. Нас предупреждали, что могут быть большие обращения с болезнями. Но, слава богу, мы этого избежали», - цитирует НТВ чиновника.

Он также рассказал, что на этих Играх у России нет медального плана, поскольку есть возможность использования данных против российских спортсменов.

«На предыдущих Играх у нас был медальный план. Но некоторые люди используют такие планы в своих целях и соотносят их со списками „Дюшес“, например», - сказал Поздняков, добавив, что большая группа атлетов из России сможет претендовать на медали Олимпиады разного достоинства.

Поздняков также сообщил, что главная задача пройти ровно Олимпиаду и «вернуть свой флаг».

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