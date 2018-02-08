Япония обвинила Россию в появлении нового ядерного оружия в США

Министр иностранных дел Японии Таро Коно связал разработку ядерных боезарядов малой мощности Америкой развитием аналогичного вооружения в России.

«Сейчас дестабилизирует мировое ядерное сообщество Россия, которая продвигает разработку и применение малых ядерных боезарядов», - цитирует РИА новости Коно. Дипломат поддержал ядерные планы США в виде обнародованной на прошлой неделе новой ядерной доктрины, в которой содержатся положения о разработке ядерных боезарядов малой мощности, сообщив при этом, что это Россия вынуждает США «разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности».

Новая ядерная доктрина США, в которой значительное место уделено российским ядерным силам, опубликована на прошлой неделе. В документе заявляются планы Пентагона по разработке ядерных боезарядов малой мощности.

МИД РФ считает, что подобный вид боезарядов наиболее опасен, поскольку существенно понижает «пороговые условия» применения ядерного оружия».

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