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Москва, 09.02.2018

Явлинский подсчитал потери российской экономики от санкций

«Expert Online» 2018

Кандидат в президенты РФ от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на встрече со студентами в Ростове-на-Дону, рассказал какие, по его мнению потери, несёт российская экономика от санкции.

Как подчеркнул политик, ежегодно наша страна теряет от антироссийских санкций около 3-х трлн рублей.

«Это бюджет всего образования России или примерный бюджет военных, - подчеркнул Явлинский. – И это каждый год, а санкции действуют скоро уже 4 года».

Кандидат в президенты также отметил, что санкции распространяются не только на отечественные предприятия, но и на их партнёров, что в свою очередь сжимает возможности нашей конкурентоспособности, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Явлинский добавил, что экономика России сформирована как часть мировой экономики. Поэтому в отрыве от неё существовать не может.

Напомним, Григорий Явлинский участвовал в президентских выборах в 1996 и 2000 годах. Однако высоких результатов не добивался.

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