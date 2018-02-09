Белый дом прокомментировал падение индексов США

Представитель Белого дома впервые дал комментарий о ситуации с рекордным падением американских фондовых индексов. Президент США и его команда оценивают «экономику США с точки зрения долгосрочных показателей», заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах.

«С точки зрения долгосрочной перспективы, основы (американской экономики) очень сильны. У нас очень сильные показатели по безработице и рынку труда», - цитируют Шаха «Ведомости».

Представитель администрации Трампа не забыл упомянуть, что в Америке впервые за 9 лет выросли зарплаты и корпоративные доходы.

«Мы считаем, что эти долгосрочные основы демонстрируют здоровую экономику», - подвел итоги Шах, однако, не сказав ничего конкретного о ситуации на самом фондовом рынке.

Напомним, что по итогам торгов 8 февраля Dow Jones потерял 4,15%, став дешевле на 1032 пункта. Индекс S&P потерял 100 пунктов или 3,75%, упав до отметки 2581 пункта. 6 февраля падение на фондовых рынках США стало самым крупным за последние 6 лет.

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