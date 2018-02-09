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Москва, 10.02.2018

Доллар дорожает на новостях о продлении финансирования правительства США

«Expert Online» 2018

Курс американского доллара растёт днём 9 февраля к евро и иене на сообщениях о том, что палата представителей и сенат США продлили временное финансирование правительства до 23 марта.

Согласно данным торгов, по состоянию на 15:13 мск курс евро к доллару снижался до 1,2235 доллара с 1,2247 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия.

Курс доллара к иене рос до 108,86 иены за доллар со 108,74 иены на прошлых торгах. При этом курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США рос на 0,27%, до 90,47 пункта.

Напомним, палата представителей американского конгресса приняли законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год и продлили финансирование правительственных ведомств до 23 марта. Теперь законопроект должен отправиться на подпись к президенту Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что правительство США вынужденно приостановило свою работу из-за того, что американский Конгресс не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истёк в полночь пятницы.

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