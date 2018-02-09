Эксперт назвал главный интерес США в Сирии

В Минобороны России заявили, что инцидент с обстрелом ополченцев показал, что главным интересом на территории Сирии для США является захват принадлежащих Дамаску экономических активов, а вовсе не борьба с терроризмом.

Американист Григорий Ярыгин рассказал в эфире радио Sputnik о главных интересах американцев на северо-востоке Сирии.

«Речь идет о нефтеносных территориях. И я думаю, что поддержание на этих территориях определенного беспорядка, который должен стать обоснованием для необходимости присутствия США, скорее всего, приведет к тому, что там со временем появятся компании с американским капиталом», - сказал Ярыгин, который считает, что речь идет об освоении природных ресурсов, а также установлении прямого контроля над территориями Сирии богатыми нефтью.

Эксперт считает, что компании Америки в свое время проявят интерес и к другим сферам экономики на территориях САР, подконтрольных их местным союзникам.

«Американские компании всегда отличались активностью – как это происходило, например, в Ираке – в воссоздании инфраструктуры, обеспечении телекоммуникаций и тому подобного в поствоенных зонах», - резюмировал Ярыгин.

Напомним, 8 февраля в результате нападения сил СДС, подконтрольных США, погибло около ста бойцов проправительственной армии Башара Асада.

Сирия: больше, чем просто победа



