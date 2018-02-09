Эксперт: признание Крыма частью России фактически уже происходит

В Европе сформировано понимание, что Крым никогда не вернется в состав Украины, поделился мнением политолог, главный редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Эксперт уверен, что ситуацию с уголовными делами, которые Киев заводит после визитов иностранных делегаций в Крым «можно комментировать только в комическом ключе».

«Все участники международных процессов поняли, что Киеву не видать как собственных ушей Крыма, и что регион абсолютно естественно, нормально и постепенно развивается», - сказал Уралов.

Эксперт не отрицает, что во времена первых визитов иностранных делегаций в Крым в 2015 году были сложности, обусловленные переходом из одной юрисдикции в другую, но «сейчас есть понимание, что Крым никогда не возвратится в состав Украины».

«То, что визиты и парламентариев, и чиновников разного рода, в том числе из Евросоюза, осуществляются в Крым – это естественное признание полуострова частью России, пусть еще и не оформленное с формальной точки зрения, а фактически все уже происходит», - резюмировал Семен Уралов. При этом он считает, что сотрудничество и дальше будет развиваться, даже в режиме санкций.

Напомним, ранее из-за визита немецких парламентариев в Крым Украина возбудила уголовные дела против представителей партии «Альтернатива для Германии» и направила ноту протеста в Берлин за пребывание на «временно оккупированной территории». На, что немецкие депутаты заявили, что не увидели в Крыму «никакой русской оккупации».

Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными»

